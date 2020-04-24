Доля отклоненных банками заявок на выдачу беспроцентных кредитов для бизнеса сократилась до 30%. Такие данные второй «контрольной закупки» в 37 из 85 российских регионов озвучил на пресс-конференции в ТАСС уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По результатам первой «контрольной закупки» в 29 регионах, результаты которой были озвучены 15 апреля, аппарат бизнес-омбудсмена зафиксировал отклонение банками заявок на выдачу беспроцентных кредитов бизнесу на зарплаты сотрудников более чем в 80% случаев. «Мы проводили исследование в 37 регионах, было подано 142 заявки в 11 банков. Из них 43 отклонены (30%), 36 одобрены (25%) и еще 63 находится на рассмотрении (45%)», — сказал Титов.

Основными причинами отказов стали отсутствие зарплатного проекта в банке или его недавнее открытие, неотработанный механизм выдачи кредитов в банке. Среди прочих причин — счет предпринимателя заблокирован, отрицательные чистые активы предпринимателя. В 19% случаев отказ был сделан без основания, уточнил бизнес-омбудсмен.

Беспроцентные кредиты для МСП на 4,6 млрд рублей одобрили пять банков Из них профинансировано 911 заявок на 1,7 млрд рублей — малых и микропредприятий из пострадавших отраслей.

«В целом наблюдаются положительные изменения в работе банков по этому виду кредитования. В частности, снизилась доля отказов банков без обоснования или по причине отсутствия механизмов выдачи кредитов в банках. Банки уже готовы брать больше заявок на рассмотрение, это совершенно точно», — сообщил Титов.

В то же время, по его словам, до сих пор количество отказов превышает количество одобренных заявок, причем по формальным основаниям или без объяснения причин. Бизнес-омбудсмен предложил расширить меры поддержки не только на пострадавшие отрасли, но и на все субъекты малого и среднего предпринимательства.