Годовая инфляция в России составит 3,8—4,8% в 2020 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, говорится в сообщении Центробанка.

По предварительным данным на 20 апреля, годовой темп прироста потребительских цен составил около 3,1%. Регулятор отмечает, что реакция потребительских цен на ослабление рубля и эпизоды повышенного спроса на отдельные группы товаров в марте и апреле была временной, а влияние краткосрочных проинфляционных факторов будет ограниченным.

«Ослабление спроса станет существенным дезинфляционным фактором, что связано с текущими и отложенными экономическими эффектами введенных ограничений по борьбе с пандемией коронавируса в России и мире», — отмечается в релизе.

Согласно предыдущему среднесрочному прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2020 года должна была находиться в диапазоне 3,5—4%. Прогноз на 2021 и 2022 годы остается неизменным — 4%, что соответствует целевому значению.