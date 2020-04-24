Банк России ожидает, что основное снижение российской экономики придется на II квартал 2020 года. Согласно базовому прогнозу регулятора, во II квартале ВВП снизится на 8%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«В нашем базовом прогнозе мы считаем, что основное снижение придется на второй квартал. Наша текущая оценка, что во втором квартале ВВП может снизиться до (минус. — Прим. ред.) 8%, но затем начнется постепенное восстановление экономики», — сказала Набиуллина.

По словам главы регулятора, восстановление экономики будет происходить плавно: III квартал будет лучше второго, а IV — лучше III квартала. «Рецессию мы действительно можем избежать, если третий квартал будет лучше второго. И это наш базовый прогноз», — добавила Набиуллина.

Банк России в пятницу, 24 апреля, представил обновленный среднесрочный прогноз. Согласно документу, российский ВВП по итогам 2020 года может снизиться на 4—6%. По словам Эльвиры Набиуллиной, меры, которые уже приняли ЦБ и правительство, позволили смягчить снижение ВВП на 2 процентных пункта.