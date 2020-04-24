Фондовые торги в РФ завершились в пятницу в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 1,44% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 2 562,03 пункта. Индекс РТС ушел в «красную зону» на 1,67% — к отметке 1 081,32.

Акции «ЛУКОЙЛа» потеряли в цене 3,2%, «АЛРОСы» — 2,8%, бумаги МТС — 2,37%, ВТБ — 1,65%, «Газпрома» — 1,6%, Сбербанка — 1,06%, «Яндекса» — 0,74%, Московской биржи — 0,4%, «Норильского никеля» — 0,33%. Бумаги «Тинькофф» подорожали на 3,31%.



«Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов, после попыток отступления от максимумов в первой половине дня, вышли в минус главным образом в рамках фиксации прибыли», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«На последней сессии недели инвесторы как в России, так и за рубежом преимущественно предпочли зафиксировать прибыль и не оставаться в длинных позициях. Ближайшие дни принесут большое число макроэкономической статистики и квартальных отчетностей. В конце апреля также пройдут заседания ЕЦБ и ФРС. Сюрпризов от регуляторов, впрочем, не ожидается. И если западные данные явно не принесут позитивных сигналов, они вполне могут поступить из Китая, где будут опубликованы индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг за апрель. Инвесторы в ближайшие дни, вероятно, не откажутся от надежд на светлое будущее, но периоды локальной турбулентности и фиксации прибыли также возможны», — рассуждает эксперт.