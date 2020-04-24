Нерезиденты и дочерние иностранные банки за неделю (с 17 по 23 апреля) вдвое увеличили объем покупки валюты на внутреннем рынке РФ. Такие данные приводятся в очередном выпуске выходящего еженедельно аналитического обзора Центробанка «Финансовый пульс» .

«Нерезиденты и дочерние иностранные банки купили на внутреннем рынке валюту на сумму, эквивалентную 66 млрд рублей, что превышает показатель за предыдущий период в два раза», — указано в материале.

В целом продолжающаяся пандемия коронавируса и существенное снижение котировок нефти на мировых площадках оказали умеренно негативное воздействие на российские финансовые рынки в период с 17 по 23 апреля, констатирует регулятор. Вместе с тем в ЦБ указывают, что, «несмотря на увеличение нерезидентами и дочерними иностранными банками покупок валюты на внутреннем рынке, наблюдались возвращение иностранных инвесторов на рынок ОФЗ, оживление первичных размещений на рынке корпоративных облигаций и рост индекса акций Мосбиржи».



В частности, объем ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД вырос на 51,3 млрд рублей, доля нерезидентов на этом рынке на 23 апреля составила 31%. На фоне возросшего спроса со стороны нерезидентов доходности ОФЗ снизились по всей длине кривой (в среднем на 50 базисных пунктов).