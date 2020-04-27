Банк «Открытие» 27 апреля начал прием заявок на ипотечные кредиты в рамках новой госпрограммы под 6,25% годовых.

Как отмечают в банке, взять кредит на льготных условиях может любой гражданин РФ вне зависимости от возраста, семейного положения и социального статуса.

Программа предусматривает покупку квартиры в новостройке непосредственно у застройщика. Максимальная сумма кредита составляет 8 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 3 млн рублей для остальных регионов России. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 20%.



В банке подчеркивают, что подать заявку на льготную ипотеку, представить все необходимые документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно онлайн.