Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов направил письмо премьеру РФ Михаилу Мишустину, в котором предложил увеличить до двух минимальных размеров оплаты труда пособие по безработице и выплачивать его гражданам вне зависимости от даты потери работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.

«Пакет «Справедливой России» содержит следующие предложения... До двух минимальных размеров оплаты труда увеличить размер пособий по безработице, которые выплачиваются в особом порядке, и продлить срок их выплаты с двух до трех месяцев. А также распространить такую поддержку на потерявших работу граждан вне зависимости от даты признания их безработными», — сообщили в пресс-службе.

Миронов также предложил увеличить до двух МРОТ в пересчете на одного работника размер беспроцентных кредитов, выделяемых бизнесу на зарплаты, и продлить срок применения нулевой процентной ставки на весь период действия таких кредитов вместо шести месяцев.

Лидер справедливороссов считает необходимым увеличение до года периода рассрочки по возврату беспроцентных кредитов бизнеса, пострадавшего от последствий эпидемии, и продление на такой же срок возможности применения отсрочки выплат для малого и среднего бизнеса в рамках субсидируемой кредитной программы.

Еще одна мера, предложенная Мироновым, — введение двухлетнего моратория на отмену единого налога на вмененный доход.

«Убежден, что реализация предлагаемых мер значительно снизит уровень тревожности в российском обществе, существенно поддержит малообеспеченные категории граждан, обеспечит уверенное преодоление предпринимателями экономического кризиса и подтвердит социальную ответственность органов государственной власти», — приводятся слова Миронова в сообщении.

В ОНФ предложили увеличить пособие по безработице Профсоюзы фиксируют ежедневное увеличение количества граждан, обратившихся за пособием по безработице.



В свою очередь ТАСС со ссылкой на Миронова сообщает, что тот разработал законопроект о постоянном минимальном пособии для всех безработных в размере 12 130 рублей (уровень МРОТ) и в четверг документ направят в правительство РФ для получения отзыва.

«На фоне пандемии президент принимает абсолютно правильное решение — повысить пособие по безработице всем потерявшим работу до уровня МРОТ, это 12 130 рублей. Прошу обратить внимание, что президент в своем поручении не говорил, что эти выплаты будут касаться не всех безработных. Однако в постановлении правительства повышенное пособие вводится только на три месяца и только для граждан, признанных безработными после 1 марта, — сказал глава «Справедливой России». — Нашим законопроектом мы предлагаем исправить эту ошибку, установить минимальный размер пособия по безработице для всех граждан на уровне МРОТ».

При этом максимальный размер выплат, согласно инициативе, устанавливается в размере двух МРОТ (24 260 рублей). «Причем эти суммы должны ежегодно индексироваться по инфляции», — подчеркнул парламентарий.

По словам Миронова, сейчас безработные россияне находятся в неравном положении. «Люди, которые уволены раньше, — в феврале, январе — уже не получают права на повышенное пособие. Но им ведь тоже сейчас работу не найти. И они при этом получают те же 1 500 рублей. Выходит, у нас сегодня несколько «сортов» безработных», — обратил внимание собеседник ТАСС.

В своем Twitter Миронов на днях написал: «Нужно сегодня раздать деньги людям, чтобы завтра они не начали голодать. Помощь государства должна составлять два минимальных размера оплаты труда — примерно 25 тыс. рублей — и предоставляться по заявительному принципу».

«Если кто-то будет жулить — потом найдем, разберемся, накажем. Но сегодня важно как можно быстрее дать людям деньги, потому что нет ничего страшнее голодного человека!» — приводятся на сайте Миронова его слова в этой связи.



Из сообщения на сайте также следует, что Миронов представил в ЦБ предложение о необходимости ввести на время пандемии мораторий на прекращение работы банков и закрытие любых кредитных организаций.