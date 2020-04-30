Банк России выпустил новые памятные монеты из драгоценных металлов.

Как сообщает пресс-служба регулятора, 30 апреля выпускаются в обращение памятные монеты «Комплекс Храма Воскресения Христова» серии «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов»: две серебряные номиналом 3 рубля и золотая номиналом 50 рублей.

На оборотной стороне одной из серебряных монет номиналом 3 рубля размещено рельефное изображение Храма Воскресения Христова. Вверху по окружности имеется надпись: «Главный храм Вооруженных Сил России», внизу — «Храм Воскресения Христова». Тираж монеты — 4 тыс. штук.

Этот же храм в немного другом исполнении, но с такими же надписями изображен на золотой монете номиналом 50 рублей. Ее тираж — 1,5 тыс. экземпляров.

На второй из серебряных трехрублевых монет расположено рельефное изображение мемориала «Дорога памяти», над ним — число 75; вверху по окружности имеется надпись: «Дорога памяти». Тираж монеты — 4 тыс. штук.

Согласно данным на сайте проекта «Дорога памяти» , это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. «Свое продолжение «Дорога памяти» найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где строится главный храм Вооруженных сил России», — отмечается на сайте.



Парк «Патриот» расположен в Одинцовском районе Московской области.

Позже в четверг агентство ТАСС сообщило со ссылкой на председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами — епископа Клинского Стефана (Привалова), что открытие главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» переносится на неопределенный срок из-за коронавируса. Ранее на сайте Русской православной церкви сообщалось, что сдача храма запланирована на 6 мая, уточняет ТАСС.

