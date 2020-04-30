С 1 мая 2020 года граждане смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц через Систему быстрых платежей. Об этом в четверг, 30 апреля, напомнили в Центробанке, пояснив, что речь идет о переводах граждан как друг другу, так и между собственными счетами, открытыми в банках — участниках СБП.

При переводах на сумму свыше 100 тыс. рублей в месяц комиссия банков должна составлять не более 0,5% от суммы перевода, максимум 1,5 тыс. рублей.

Уточним, что новые тарифы введены в рамках первого пакета мер Центробанка по поддержке граждан в условиях пандемии, утвержденного 20 марта этого года.



СБП позволяет быстро, удобно и безопасно переводить деньги со счета на счет в разных банках по номеру мобильного телефона, напоминают в Центробанке. На сегодняшний день к системе подключено 55 банков .