Экономическая активность в России снижена на 33% по сравнению с базовым уровнем до объявления режима нерабочих дней и карантина. Об этом, как сообщается на сайте Кремля, рассказал на совещании в среду под председательством президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По его словам, МЭР организовало оперативный мониторинг ситуации, для чего разработано несколько индикаторов. «Ежедневно мы рассчитываем индикатор экономической активности. Он рассчитывается на основе шести оперативных показателей: потребления электроэнергии, перевозки грузов в рамках информации системы «Платон», погрузки на железнодорожном транспорте, оборота предприятий торговли и услуг по данным контрольно-кассовой техники, экспорта и импорта товаров по оперативной информации таможни. По состоянию на 29 апреля экономическая активность снижена на 33% по сравнению с базовым уровнем до объявления режима нерабочих дней и карантина», — сообщил министр.

Также оценивается степень закрытости региональных экономик на основе тех решений, которые принимают губернаторы на местах. «На сегодняшний день деятельность предприятий и компаний в регионах ограничена на предприятиях, на которых сосредоточено 28% рабочих мест, то есть это общий уровень снижения экономической активности в стране», — сказал Решетников.



«Конечно, бизнес понимает ситуацию. Практически весь бизнес… разработал и реализует свои планы по адаптации к новым условиям хозяйствования», — отметил он, подчеркнув, что бизнес очень ждет «переходных условий функционирования экономики».