ЦБ установил официальные курсы валют на 8 мая.

Курс доллара вырос на 14,5 копейки, составив 74,1169 рубля (73,9719 рубля на 7 мая). Курс евро повысился менее чем на 1 копейку, до 80,0611 рубля (80,0598 рубля на 7 мая).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 12:53 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,77 рубля (минус 81 копейка к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 79,64 рубля (минус 84 копейки).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 73,66—74,49 рубля за доллар и 79,47—80,43 рубля за евро.