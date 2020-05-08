Сбербанк с 8 мая понизил ставки по вкладам в рублях.



Депозит «Сохраняй» (от 1 тыс. рублей, от одного месяца до трех лет) оформляется под 2,35—4,15% (ранее — под 2,7—4,5%), «Пополняй»(от 1 тыс. рублей, от трех месяцев до трех лет) — под 2,75—3,8% (прежде — под 3,1—4,15%), а «Управляй» (от 30 тыс. рублей, от трех месяцев до трех лет) — под 2,1—3,45% годовых (вместо 2,45—3,8%).

Проценты по вкладам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

«Социальный» (от 1 рубля на три года) открывается под 2,6% (вместо 3,15%), а «Подари жизнь» (от 10 тыс. рублей на один год) — под 4% годовых (вместо 4,5%). Проценты выплачиваются ежеквартально или капитализируются.

Пополнять можно вклады «Управляй», «Пополняй» и «Социальный».