У каждого россиянина может появиться свой собственный QR-код для оплаты в Системе быстрых платежей (СБП) — он будет генерироваться на смартфоне покупателя в момент оплаты покупки и считываться продавцом с помощью сканера, пишут «Известия» . Об этом рассказали в банках, информацию подтвердили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и представители нескольких ретейлеров.

В код будут зашиты информация о счете клиента и разрешение списать оттуда деньги. Все сведения о покупке будут содержаться у продавца. Чтобы провести платеж, покупатель покажет QR-код на своем смартфоне кассиру, тот его отсканирует, что схоже с оплатой с помощью Apple Pay или Google Pay, пояснил директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин.

Основным преимуществом такого способа будет возможность оплаты без интернет-соединения на устройстве клиента, считает директор департамента электронного бизнеса Московского Кредитного Банка Алексей Курзяков. Для реализации этого необходимо доработать программное обеспечение и банковские приложения, пояснил замдиректора департамента электронного бизнеса Промсвязьбанка Никита Хомутов.

Ретейлеры готовы делать скидки при оплате по СБП Это будет возможно, если ЦБ разрешит магазинам подключаться к системе напрямую, без посредничества банков.

По словам главы АКИТ Артема Соколова, новый сценарий позволил бы расширить применение СБП для оплаты покупок даже на небольшие торговые точки, где используются бюджетные линейные сканеры. Представители ретейлеров считают технологию удобной, технологичной и перспективной. Пандемия коронавируса показала актуальность различных сервисов бесконтактной оплаты: сценарий с генерируемым клиентом QR-кодом будет решением для оплаты покупок в момент их получения у курьера или в пункте выдачи, уверены представители ретейлеров.

В ЦБ и Национальной системе платежных карт (НСПК — клиринговый центр СБП) заявили, что сосредоточены на развитии платежей от физлиц к юрлицам с использованием технологий, уже реализованных в СБП, но не исключают, что в перспективе будут рассматривать возможность применения и других технологий.