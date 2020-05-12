В России с начала карантина треть жителей страны стала тратить меньше денег на продукты питания, пишет РБК . Об этом говорится в исследовании сервиса для поиска работы «Работа.ру» и сервиса доставки продуктов «Самокат». Так, 35% респондентов заявили, что сейчас они экономят на еде, 27% россиян отметили, что их бюджет на питание не изменился, 38% признались, что стали тратить на продукты больше денег, чем до карантина.

Среди тех, кто экономит на продуктах питания, 42% сообщили, что у них получилось сократить более половины от прежних затрат, 27% удается снизить траты более чем на четверть, 23% россиян стали тратить вдвое меньше, 8% респондентов заметили незначительную экономию. На карантине стали чаще готовить еду дома 72% респондентов, 8% респондентов перешли на еду быстрого приготовления, 5% — заказывают продукты из магазина, 4% — заказывают готовые блюда в кафе и ресторанах, еще 3% заказывают еду в магазинах.

Интернет-эквайринг в период коронавируса: что кризис поменял на рынке Рестораны и ТЦ закрыты, работают только продуктовые магазины и аптеки. У многих россиян доход сократился, а кто-то и вовсе его лишился. Вся эта ситуация отразилась на рынке интернет-торговли.



После окончания карантина 64% заявили о намерении брать еду на работу из дома, 10% опрошенных перестанут готовить и будут питаться вне дома.

В начале апреля о переходе за последний месяц в режим экономии сообщили 28% респондентов, в начале мая о таких мерах в последние две недели рассказали 44% опрошенных. Расходы на покупку продуктов в последние две недели сократил 31% респондентов.