Чистая прибыль TCS Group Holding PLC, онлайн-провайдера розничных финансовых и нефинансовых услуг на базе экосистемы «Тинькофф», за I квартал 2020 года составила 9 млрд рублей, увеличившись более чем на четверть в годовом выражении. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе Тинькофф Банка.

«В первом квартале 2020 года мы показали высокие результаты, несмотря на беспрецедентные трудности, с которыми столкнулись клиенты «Тинькофф» и потребители в России из-за пандемии COVID-19. Наша чистая прибыль выросла на 26% до 9 миллиардов рублей, чему способствовал доналоговый доход в размере 3,4 миллиарда рублей, полученный от продажи долговых ценных бумаг, а также несмотря на негативное воздействие корректировки моделей резервирования по стандарту МСФО 9 в размере 5,9 миллиарда рублей до уплаты налога ввиду вспышки COVID-19», — отметил председатель правления «Тинькофф Групп» Оливер Хьюз.

Совокупные активы группы выросли на 4,7% с конца 2019 года и достигли 606,7 млрд рублей.

Общий объем кредитного портфеля в I квартале увеличился на 4,2% до 399,9 млрд рублей. Объем кредитного портфеля группы за вычетом резервов вырос на 2% до 335,8 млрд.

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле увеличилась до 9,4% (на 31 декабря равнялась 9,1%).

«Мы придерживаемся более консервативной политики в кредитовании. Мы применяем жесткие правила контроля за состоянием портфеля и размером кредитных лимитов, команда по работе с задолженностью, работающая в нашем облачном офисе, готова к дополнительной нагрузке. Мы будем оценивать развитие ситуации и при необходимости внесем дальнейшие коррективы», — сказал Хьюз.



Объем средств на счетах вырос на 1,9% и достиг 419,6 млрд рублей.

«За первые три месяца года был открыт 1 миллион новых текущих счетов Tinkoff Black — это рекорд для нас, и значительный рост продолжается даже в текущей ситуации, — сообщил глава «Тинькофф». — Росту Tinkoff Black также способствовала миграция клиентов «Рокетбанка» в «Тинькофф». Более 50 тысяч клиентов перешли в «Тинькофф», и этот процесс будет продолжаться, по мере того как «Рокетбанк» продолжает сворачивать свою деятельность».



В I квартале 2020 года собственный капитал группы вырос на 0,5% и составил 96,6 млрд рублей. «На 1 апреля показатель достаточности капитала по нормативу Н1.0 ЦБ РФ увеличился до 12,8%, а по нормативу Н1.2 — уменьшился до 11,2%. Норматив Н1.1 остался на комфортном для группы уровне 8,7%», — указано в релизе.

«Наш показатель рентабельности капитала в первом квартале текущего года составил 37,5%, — это один из самых высоких показателей рентабельности капитала в мире, несмотря на значительные объемы резервов, созданные нами исходя из нашего консервативного подхода к резервированию», — добавил Оливер Хьюз.



В релизе в том числе сообщается, что в связи с распространением вируса COVID-19 и наблюдающейся неопределенностью в деловой среде группа отзывает озвученный ранее прогноз на 2020 год и не будет обнародовать обновленные данные прогноза до момента стабилизации ситуации на рынке.