Спрос на крупные займы объемом более 300 тыс. рублей снизился на 72% от максимальных мартовских показателей. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй.

На займы объемом 30—100 тыс. рублей и 100—300 тыс. рублей на пике падения было подано на 60% меньше заявок, на займы до 30 тыс. рублей — на 49%.

Спрос на небольшие кредиты до 30 тыс. рублей показывает наиболее сильную тенденцию к восстановлению. По данным с 3 по 19 апреля, количество заявок на микрокредиты восстановилось до 71% от мартовского максимума, тогда как на более крупные кредиты — до 63%, 47% и 35% соответственно.