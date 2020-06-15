Россия ограничена в своих ресурсах и не может распылять резервы ради помощи всем и вся в условиях пандемии. Об этом заявил в интервью Reuters замминистра финансов Алексей Сазанов, оценив выпадающие доходы бюджета от уже принятых налоговых послаблений для бизнеса более чем в 1 трлн рублей за два года.

Сазанов отметил, что не видит в обозримом будущем возможности снизить налоговую нагрузку на труд для всех предприятий, и призвал не относиться к налогам как к панацее.

«Неправильно считать, что налоги — это единственное, что всех спасет», — указал он.

В рамках трех антикризисных пакетов с начала эпидемии российские власти приняли ряд налоговых послаблений, самыми дорогостоящими из которых стали снижение страховых взносов вдвое для малых и средних предприятий в части зарплат, превышающих МРОТ, а также предоставление отсрочек по уплате налогов, за исключением НДС, за I квартал для пострадавших МСП и возможность для них и некоммерческих организаций не выплачивать налоги за II квартал.

Снижение страховых взносов для МСП будет стоить казне 350 млрд рублей выпадающих доходов в текущем году и порядка 500 млрд рублей в следующем, сказал Сазанов. Отсрочки и налоговые каникулы снизят поступления в бюджет еще на 185 млрд рублей в 2020 году, из них порядка 95 млрд — налоги и страховые взносы, которые будут списаны за II квартал.

Тем не менее предприниматели жалуются, что государство оказывает недостаточно помощи в таких экстраординарных условиях, и то тут, то там возникают запросы на снижение, отмену, отсрочку уплаты налогов в разных отраслях.

По словам Сазанова, пока рано говорить, достаточно принятых мер или нет, но он предупредил, что удовлетворить все запросы Минфин точно не сможет. Сначала правительство проанализирует обстановку, поймет, как будет стабилизироваться ситуация в экономике, посмотрит, как весь комплекс антикризисных мер воздействует на бизнес, чтобы принимать дальнейшие решения.

«Но нужно обязательно понимать, что у нас есть определенные ограничения: плавающий валютный курс, потенциал по сбережениям не такой, как в развитых экономиках, есть потолок заимствований, которые можно осуществлять на внутреннем рынке без их удорожания. Поэтому мы не можем включить печатный станок и просто напечатать столько денег, сколько хотелось бы», — отметил замминистра финансов.

Набиуллина назвала «вертолетные деньги» неактуальными для России Глава ЦБ считает «вертолетные деньги» нестандартной мерой, к которой прибегают, когда все остальные меры таргетированного количественного смягчения исчерпаны.

«Мы ограничены в ресурсах, и очень важно, чтобы они направлялись адресно тем, кто в них действительно нуждается... Сейчас особенно важно расставлять приоритеты и развивать свои сильные стороны, чтобы не просто распылять накопленные резервы», — подчеркнул чиновник.

В числе факторов, которые позволят России уйти от ресурсной зависимости экономики, Сазанов назвал развитие человеческого капитала, стимулирование предпринимательской активности, поддержку прорывных отраслей (цифровых технологий, IT-индустрии, радиоэлектроники, фармацевтики), переработку природных ресурсов.

По его словам, Минфин не планирует распространять пониженные страховые взносы на всю экономику.

«Полтриллиона рублей выпадающих доходов бюджета в 2021 году за счет снижения страховых взносов — это тот потолок, на который мы сейчас способны. В сложившейся ситуации в обозримом будущем я не вижу такой возможности», — сказал Сазанов.

Глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин говорил, что российской экономике в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса помогло бы снижение налоговой нагрузки на труд (не только для МСП, но и для всех предприятий), назвав такую меру посильной для бюджета, напоминает Reuters.

Сазанов также пообещал, что Минфин в ближайшие годы не будет увеличивать фискальную нагрузку, чтобы справиться с возрастающими обязательствами в условиях падения доходов казны, а покрыть дефицит помогут Фонд национального благосостояния, внутренние заимствования и прибыль от продажи акций Сбербанка.

В конце марта российские власти в обмен на поддержку пострадавшего от пандемии населения и бизнеса объявили о намерении обложить налогами проценты по вкладам свыше 1 млн рублей, а также доходы в виде процентов и дивидендов, уходящие из России в офшоры. Объявленные налоговые инициативы начнут действовать с 2021 года.

Сазанов сказал, что беспрецедентный экономический спад, с которым столкнулась Россия наряду с остальным миром, «закаляет» и чиновники нарабатывают бесценный опыт, как бороться с кризисом такого масштаба.



«Мы точно вынесли из этого кризиса, что в жизни может случиться все. И если у вас есть пессимистичный прогноз, все может быть намного хуже, чем в нем предполагалось. Соответственно, к этому нужно готовиться. Это самый главный урок», — подчеркнул Сазанов, пообещав, что при повторении ситуации власти будут более оперативно реагировать на разворачивающиеся события.