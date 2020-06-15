Различия между поколениями по уровню цифровой грамотности велики, однако пробелы в цифровых знаниях и навыках для всех поколений одинаковы, что говорит о стихийном характере освоения цифровых компетенций. Об этом со ссылкой на данные тестирования представителей поколений «беби-бумеров» (старше 56 лет), поколений X/Y (25—55 лет) и поколения Z (так называемых «зумеров», 24 года и младше), проведенного на портале «Цифровой гражданин», сообщили в Аналитическом центре НАФИ.

Согласно результатам исследований НАФИ , 27% россиян хорошо разбираются в цифровых технологиях, 67% обладают базовым уровнем цифровой грамотности, 7% — начальным, причем уровень цифровой грамотности у подростков выше, чем в среднем по России. Однако доли россиян с высоким уровнем цифровой грамотности в поколениях Z и X/Y оказались сравнимы. Так, людей с продвинутым уровнем цифровой грамотности среди поколения Z — 36%, с базовым уровнем — 60%, с начальным — 4%. В поколениях Х/Y распределение по уровням цифровой грамотности похожее: 30% — продвинутый уровень, 64% — базовый, 6% — начальный. Поколение «беби-бумеров» отстает: у 12% продвинутый уровень, у 78% — базовый, у 10% — начальный.

Представители поколения Z демонстрируют недостаточную осведомленность при ответах на вопросы, связанные с защитой персональных данных, работой с государственными, финансовыми и платежными сервисами, электронной коммерцией. Для «беби-бумеров» сложности вызвало создание и редактирование файлов различных форматов.

Некоторые цифровые компетенции, по которым были получены низкие баллы в ходе тестирования цифровой грамотности, совпадают для «зумеров» (поколение Z) и «беби-бумеров». Так, оба поколения получили низкие баллы по блокам вопросов, посвященных работе с информацией в Интернете и оценке ее достоверности, по влиянию цифровых устройств на физическое и психическое здоровье, настройке программного обеспечения. Многих представителей поколений «зумеров» и «беби-бумеров» также объединяет отсутствие установок на познание нового в цифровой сфере.

«Таким образом, многие россияне, в том числе молодежь, не считают важным предпринимать дополнительные усилия, для того чтобы повышать свой уровень цифровой грамотности. Прослеживается зависимость: желание осваивать новое в цифровой сфере больше у тех, кто уже обладает высоким уровнем цифровой грамотности, и ниже — у людей с низким уровнем цифровой грамотности», — отмечается в материале НАФИ.



«Знания по использованию цифровых технологий часто передаются не по схеме «учитель — ученик», а от более опытного пользователя к менее опытному пользователю, другими словами, от молодых людей к их пожилым родственникам, от коллеги к коллеге. Такая схема препятствует расширению и углублению знаний, оставляя их на уровне необходимого минимума для осуществления ежедневных задач. Это может быть одной из причин того, что набор компетенций, по которым получены самые низкие показатели, во всех поколениях примерно одинаков. Схожи и наборы навыков, по которым получены наилучшие результаты, — комментирует директор направления исследований в сфере человеческого капитала Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова. — Такое совпадение также может быть связано и с другими факторами: функциональная однобокость использования цифровых технологий, отсутствие образовательных инициатив в сфере IT, которые могли бы расширить область знаний всех желающих, отсутствие интереса к данной теме и установки на саморазвитие. Развитие мотивации к обучению в сфере цифровой грамотности — большая и сложная задача, которую нужно совместно решать государству и работодателям».