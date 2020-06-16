Банк «Открытие» снизил ставки по ипотечным кредитам в рамках «Госпрограммы-2020». Теперь приобрести квартиру на первичном рынке в кредит можно по ставке 5,99% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Программа позволяет приобрести жилье у застройщика. Максимальная сумма кредита составляет 8 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также 3 млн рублей — для остальных регионов России. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 20%.

«Госпрограмма-2020» ориентирована на самый широкий круг заемщиков: взять кредит на выгодных условиях может любой гражданин РФ вне зависимости от возраста, семейного положения и социального статуса. Кроме того, оформить кредит можно всего по двум документам, а прийти в банк потребуется лишь один раз непосредственно на сделку.

Подать заявку на ипотеку, предоставить все необходимые документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно полностью онлайн, без риска для здоровья.