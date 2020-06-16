Банки реструктурировали треть кредитного портфеля компаний, пострадавших от пандемии коронавируса, с помощью механизма кредитных каникул. Об этом, как передает ТАСС, сообщил руководитель службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута в ходе онлайн-заседания комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.

«Если смотреть на пострадавшие сектора, то по ФЗ-106 реструктурировано кредитных договоров почти на 118 миллиардов рублей на 10 июня, а это уже почти треть от всего кредитного портфеля в пострадавших секторах. Мы надеемся, что в значительной степени благодаря этому удалось избежать первоначального вала неплатежей, отзывов, банкротств и прочих негативных сценариев», — сказал Мамута.

Всего банки получили более 85 тыс. обращений о реструктуризации, порядка 75% от всех поступивших заявлений были одобрены. По закону (ФЗ-106) банки обязаны удовлетворять все заявления о предоставлении кредитных каникул физлицам, индивидуальным предпринимателям и компаниям сектора МСП, поэтому единственной причиной отказов по заявлениям было то, что ни по основному, ни по дополнительному виду деятельности предприятия не относились к пострадавшим.

«Влияние реструктуризации на поддержание на плаву малого и среднего бизнеса оказалось крайне высоким», — отметил Мамута. По его словам, с 20 марта по 10 июня были направлены заявки на реструктуризацию 131 тыс. кредитов МСП. Уровень одобрений стабильно держится на отметке 70—80%.



На 10 июня общий объем реструктурированных кредитов составил 600 млрд рублей — это более 13% от общего кредитного портфеля МСП, уточнил Мамута.