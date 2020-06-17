Чем лучше материальное положение домохозяйства, тем чаще в нем практикуют сберегательное поведение, говорится в сообщении аналитического центра НАФИ. Среди людей с низким доходом откладывают средства 12—13%, среди людей с высоким доходом — 28%.

В домохозяйствах среднего и крупного размера доля тех, кто системно откладывает деньги, ниже, чем среди тех, кто живет один: 15—18% против 23% соответственно (в среднем по России — 18%). Среди одиноких мужчин до 40 лет откладывают 25%, среди одиноких женщин — до 21%, среди одиноких работающих пенсионеров — 27%. В полных семьях с одним-двумя детьми откладывают реже (19—20%). Большие семьи сберегают реже, так как чаще всего у них ниже доход.

Чем больше размер домохозяйства, тем чаще в нем сберегают по остаточному принципу: тратят деньги на текущие нужды и откладывают только то, что остается (29% среди одиноких людей, 41—42% в домохозяйствах из двух — четырех человек). Исключение — большие домохозяйства из пяти и более человек.

Исследование: россияне стали внимательнее следить за своими расходами Доля тех, кто стал экономить на тратах, в апреле составила 48%.

Каждый пятый россиянин (18%) демонстрирует финансово грамотное сберегательное поведение. Согласно исследованию, 39% сначала тратят деньги на текущие нужды, а откладывают то, что остается, 43% россиян вовсе не откладывают средства. Чаще всего ответственное сберегательное поведение демонстрируют люди с высшим образованием (21%), россияне до 34 лет (19—20%), жители российских столиц (20%). Реже других откладывают деньги члены многодетных семей (13%), рабочие (16%), технический и обслуживающий персонал (17%).