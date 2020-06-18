Около 20 человек задержаны в Белоруссии по уголовным делам, связанным с Белгазпромбанком и его топ-менеджерами. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в четверг в эфире белорусского телеканала «Беларусь-1» глава Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель.

«Хищение, мошенничество, получение и дача взятки, легализация преступных доходов. Всего по уголовным делам задержано около 20 человек. Практически все они сотрудничают со следствием и дают признательные показания в отношении [экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента Белоруссии Виктора] Бабарико — организатора преступной схемы», — сказал Тертель.

Этот же белорусский канал сообщил, что экс-глава Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико задержан за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления.

В Минске заявили об изъятии картин на 20 млн долларов по делу Белгазпромбанка ГосТВ сообщило, что 150 полотен намеревались вывезти за рубеж.

«Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов», — сказал он.

По словам Тертеля, более 430 млн долларов незаконно выведены за несколько лет со счета Белгазпромбанка в один из крупнейших банков Латвии — ABLV. «По данным наших латвийских коллег, за несколько лет только в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше 430 миллионов долларов», — сказал он. Тертель выразил благодарность правоохранительным органам Латвии, которые оперативно откликнулись на запросы, установили на счетах ABLV деньги, принадлежащие действующим сотрудникам Белгазпромбанка, в том числе заместителю начальника юридического департамента банка Дмитрию Шевчуку, который выполнял непосредственные указания Бабарико, открывал фирмы в офшорах и сопровождал их деятельность. Тертель отметил, что белорусские правоохранители сейчас сотрудничают с коллегами из 18 стран, направлены соответствующие запросы, в том числе в США.



В Центризбиркоме Белоруссии ТАСС заявили, что могут рассмотреть вопрос о регистрации кандидатом в президенты Виктора Бабарико, несмотря на его задержание по уголовному делу.

«Он [Виктор Бабарико] может быть зарегистрирован кандидатом в президенты. При этом в Центризбирком должны поступить подписанные им документы на регистрацию — заявление, декларация о доходах и имуществе, анкета. Также должна быть представлена заверенная доверенность на подачу документов», — отметила председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Комитет государственного контроля Белоруссии 11 июня сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке. Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовное дело по статьям «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» и «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере».

Национальный банк Белоруссии с 15 июня ввел в Белгазпромбанк временную администрацию, ее руководителем назначена экс-глава Нацбанка Белоруссии Надежда Ермакова. Газпромбанк и «Газпром», являющиеся ключевыми акционерами Белгазпромбанка, заявили о незаконности назначения и. о. предправления белорусской «дочки».

Иван Тертель в четверг также выступил с утверждением о том, что к делу Белгазпромбанка, возможно, причастны некие «большие начальники в «Газпроме».



Бабарико заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг кредитного учреждения, носит заказной политический характер. По его словам, обыски и задержания в Белгазпромбанке — это «рейдерский захват со стороны белорусского государства». 17 июня стало известно, что счет Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован, арестованы расходные операции по счету.

Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа.

