ЦБ установил официальные курсы валют с 20 июня.

Курс доллара понизился на 4,55 копейки, составив 69,5725 рубля (69,618 рубля на 19 июня). Курс евро снизился на 28,77 копейки до 78,0047 рубля (78,2924 рубля на 19 июня).

На валютных торгах Московской биржи на 13:55 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 46 копеек и составил около 69,41 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 53 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 77,77 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 69,33—69,69 рубля за доллар и 77,71—78,14 рубля за евро.