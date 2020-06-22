РГС Банк понизил минимальные ставки по базовым и премиальным программам автокредитования. Теперь клиентам доступны автокредиты по ставкам от 9% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Программы РГС Банка разработаны для всех клиентских сегментов и позволяют оформить автокредит с учетом индивидуальных запросов и потребностей покупателей: на новые машины и авто с пробегом, с залогом или без, отечественного или иностранного производства, с отсутствием первоначального взноса, требований к автомобилю и страхованию залога, а также без подтверждения дохода», — говорится в релизе.

По классическим залоговым программам клиентам доступно получение кредита на срок до пяти лет и на сумму до 4 млн рублей на авто с пробегом и до 7 млн рублей — на новое авто, с первоначальным взносом от 20% и по ставке от 9% (в зависимости от выбранного типа автомобиля, суммы кредита и условий страхования).

Кроме того, клиентам доступна опция оформления автокредита без первоначального взноса и каско на сумму до 1,5 млн рублей, а на сумму до 1 млн и вовсе не требуется подтверждения дохода, кредит можно оформить по двум документам. Процентная ставка в таком случае составит 16,9% годовых при отсутствии требований к автомобилю.

И наконец, в РГС Банке можно оформить автокредит до 500 тыс. рублей без залога, первоначального взноса, подтверждения дохода и требований к автомобилю на срок до пяти лет по ставке 17,9% годовых.

Сделка по автокредитованию может быть совершена в день обращения в течение часа. Оформление доступно как в отделениях банка, так и в точках продаж на территории автосалонов-партнеров.