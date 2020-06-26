В период пандемии число новых клиентов на рынке электронной коммерции достигло 7 млн человек, пишут «Известия» . Это оценили в Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ). Сейчас услугами рынка пользуются 60 млн граждан, половина из которых составляет основное ядро покупателей.

По оценкам компании Data Insight, ряды клиентов маркетплейсов пополнились примерно на 10 млн человек. Приток новых покупателей в период пандемии в среднем по рынку в каждом интернет-магазине составил 200% год к году, считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Он пояснил, что в абсолютных цифрах невозможно назвать количество, так как клиент, активно пользующийся услугами одного маркетплейса, в другом автоматически будет считаться новым. Количество новых покупателей в Wildberries в апреле и мае увеличилось вдвое по сравнению с годом ранее, рассказали в его пресс-службе. Пандемия способствовала росту интернет-аудитории даже в небольших населенных пунктах. По оценкам Ozon, в марте новых клиентов стало вдвое больше, чем годом ранее, параллельно наблюдается большой приток продавцов на площадку.

В новых условиях рынок электронной коммерции получил дополнительный импульс в развитии, сказал «Известиям» замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. По его словам, росту объемов услуг и числа клиентов способствовала развитая конкурентная среда в области связи, технологий и логистики. В Минпромторге рассказали, что в созданный в конце марта консультационный совет по цифровой трансформации бизнеса обратились 247 предпринимателей. Половину интересовал перевод действующих фирм в онлайн и инструменты интернет-торговли. С начала пандемии к услугам доставки Почты России подключились свыше 2 тыс. новых клиентов малого и среднего предпринимательства (МСП) на рынке электронной коммерции, сообщили в пресс-службе. Спрос на гиперлокальную доставку товаров за январь — май 2020-го вырос на 53% по сравнению с прошлым годом и составил 5,6 млн; 3,9 млн заказов приходится на последние три месяца.

Интернет-магазины, завышающие цены в корзине перед оплатой, занесут в черный список Потребители могут направлять информацию о нарушениях в адрес «Общественной потребительской инициативы».

По словам Артема Соколова, традиционные офлайн-ретейлеры смогли перевести в онлайн лишь 5—20% продаж от своей обычной выручки, но 80% они потеряли. Причиной тому стал ряд факторов, начиная от смещения спроса в пользу повседневных товаров и заканчивая слабой покупательской способностью населения. Не стоит считать, что в период пандемии рынок пополнился новыми игроками, признается Соколов. Пандемия привела к активизации офлайн-сетей, которые и ранее были в онлайне, но не рассматривали его как основной канал, а с закрытием точек приоритизировали этот вид работы.

Пандемия сформировала у людей новые паттерны поведения, считает Соколов. В посткоронавирусной реальности большинство покупателей останутся в сфере интернет-торговли. Рост цифровых платформ приводит к стабилизации цен, улучшению качества услуг, но не исключен и обратный эффект вместе со сдерживанием инноваций и нарушением прав частной жизни, отметил Голомолзин. Такое происходит при появлении крупных игроков с рыночной властью, применяющих технологии больших данных, маркетинга и другие методы не только по изучению, но и формированию предпочтений у потребителей.