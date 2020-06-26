Средний размер выданных потребительских кредитов в мае 2020 года составил 214,2 тыс. рублей, снизившись на 11,6% по сравнению с рекордными апрельскими значениями (242,4 тыс. рублей). Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в мае 2020 года средний чек по потребкредитам вырос на 17,3%.

Самый большой средний размер выданных потребкредитов был отмечен в Москве (541,9 тыс. рублей), Московской области (343,8 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (336,3 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (320,9 тыс. рублей), а также в Ленинградской области (243,6 тыс. рублей).

Самую серьезную динамику снижения среднего размера выданных потребкредитов продемонстрировали Краснодарский край (-26,2%), Санкт-Петербург (-25,8%), а также Ростовская (-24,1%) и Тюменская (-21,9%) области. В Москве средний размер потребительского кредита снизился в мае по сравнению с апрелем на 0,5%.