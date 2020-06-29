Глава Сбербанка Герман Греф сравнил ситуацию с новой коронавирусной инфекцией с обстоятельствами дефолта 1998 года.

«Правительству [РФ] не позавидуешь хотя бы по той причине, что на второй неделе существования ему достался коронавирус. С этим можно сравнить разве что дефолт 1998 года, случившийся вскоре после прихода Сергея Кириенко в Белый дом. Похожая ситуация», — сказал Греф в интервью ТАСС .

Глава Сбербанка подчеркнул, что Центральный банк «отработал очень качественно».

«Вовремя были приняты необходимые шаги, которые позволили нам немного развязать руки и поддержать клиентов. Мы в кратчайшие сроки провели гигантскую реструктуризацию, за неделю переоформили такое количество кредитов, как за весь 2019 год, — более чем на триллион рублей по юридическим лицам. Пришлось полностью изменить работу программного обеспечения, в основном вручную реструктурировать кредиты, переподписывать соглашения», — сообщил глава Сбербанка.

Прошедшие финансовые кризисы последней дюжины лет позволили Сбербанку России встретить нынешнюю пандемию коронавируса нового типа в хорошей форме, сообщил глава банка.



«Я пришел в Сбербанк в 2007-м. Меньше чем через год грянул страшнейший финансовый кризис. Я не готовился к этому, банк тоже не был готов. Мы получили тяжелейший урок. И 2014—2015 годы нас очень сильно закалили. Та форма, в которой встретили 2020-й, позволила нам абсолютно уверенно и спокойно себя чувствовать. Мы достигли гигантского прогресса», — заявил он.

Но из-за кризиса, вызванного пандемией и распространением коронавируса нового типа, банк не сможет достичь в 2020 году цели по прибыли в 1 трлн рублей, сказал Греф.



«По бизнес-плану этого года цифра должна была вплотную приблизиться к триллиону рублей. Но, конечно, теперь мы этой цели не достигнем — из-за ущерба, который уже понесли, формирования резервов за истекшие три месяца. Мы постарались сразу отреагировать на опасность», — отметил он.

Греф пояснил, что Сбербанк предоставил реструктуризацию кредитов всем, кто обратился в кредитную организацию. «Часть провели на льготных условиях с участием правительственных грантов и субсидий, часть сделали за свой счет. И потеряли на этом огромные деньги. Мы недосчитаемся в этом году не одну сотню миллиардов рублей», — сказал глава банка.

Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности за январь — март 2020 года упала по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 46,8% (до 120,5 млрд рублей) на фоне увеличения отчислений банка в резервы.