Рубль ощутимо ослабил позиции по итогам основной валютной сессии вторника, показывают данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами завтра составил 71,22 рубля, что на 1,23 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на указанное время достиг 80,02 рубля (плюс 1,33 рубля).

С начала сессии было проведено свыше 51,6 тыс. сделок с долларом на общую сумму более 3,1 млрд долларов и 9,5 тыс. сделок с евро на 593 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 70,17—71,34 рубля за доллар и 78,69—80,16 рубля за евро.



«Доллар сегодня демонстрирует мощный рост в паре с рублем», — констатирует аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. По его словам, валюта США сможет закрепиться в новом диапазоне 71—72,5 рубля до конца этой недели. «Откат назад возможен лишь при устойчивой растущей динамике в нефти, а предпосылок для этого пока нет», — рассуждает эксперт.

По его мнению, следующая цель по евро — 80,9 рубля за единицу. «На ближайших сессиях евро может расти к рублю быстрее доллара в связи с благоприятной для него конъюнктурой на межбанковском рынке», — прогнозирует Емельянов.

Аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова подсчитала, что в июне «евро вырос на 2,4% к рублю, американская валюта подорожала на 1,9%». «Девальвация рубля за прошедшие шесть месяцев 2020 года оказалась достаточно выраженной. В паре с долларом США «россиянин» потерял 15,3% своей стоимости, в паре с евровалютой — 15,5%», — пишет она.

