Стоимость российской экспортной нефти Urals во втором полугодии может достичь 45 долларов за баррель, а к концу 2020 года — 48 долларов за баррель, в основном за счет сокращения добычи нефти на фоне ограничений ОПЕК+. Такого прогноза придерживается консалтинговое подразделение ценового агентства Argus, сообщил ТАСС руководитель направления «Нефть и нефтепродукты» Сергей Агибалов.

«Мы ожидаем [цену Urals] порядка 45 долларов за баррель во втором полугодии и до 48 долларов за баррель в конце года», — сказал он. Основная причина для такой динамики — сокращение добычи нефти в России в рамках соглашения ОПЕК+, отметил эксперт. «Кроме того, за счет умеренного спада переработки [в России] темп спада экспорта будет выше, чем снижение добычи», — добавил он.

В Argus также считают, что премия Urals к североморскому эталону сохранится в течение года, «но уже не такая высокая, как сейчас». «Премия прогнозируется в размере около 1 доллара за баррель в третьем квартале и паритет в конце года», — заключил Агибалов.

На 25 июня стоимость Urals впервые с 1994 года торговалась с премией к Brent в 2,35 доллара за баррель на северо-западе Европы.

Основной причиной повышения стоимости российского сырья стало сокращение поставок из-за снижения Россией добычи в рамках сделки ОПЕК+. По информации Argus, в июле отгрузки Urals могут упасть более чем на 40%. Морской экспорт Urals в июле может снизиться на 534 тыс. баррелей в сутки относительно июня — до 770 тыс. баррелей в сутки. Это минимальный объем за всю историю мониторинга с 2002 года.