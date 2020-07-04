Энергомашбанк продлевает до 31 декабря 2020 года акцию «Легкий год», в рамках которой юридические лица и индивидуальные предприниматели получают возможность бесплатного открытия расчетного счета и расчетно-кассового обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Согласно условиям акции, клиентам бесплатно открывается расчетный счет с подключением системы «Банк — клиент» в стандартной версии или с мобильным приложением. В течение года с момента открытия счета каждый месяц клиент бесплатно получает пакет услуг: ведение счета (с седьмого месяца — при условии среднедневного остатка не менее 100 тыс. рублей), проведение 50 электронных платежных поручений, прием наличных денежных средств (без ограничения сумм), платежи в адрес физических лиц (до 300 тыс. рублей в месяц)», — говорится в релизе.

Клиенты, открывающие счет по акции после 30 июня 2020 года, дополнительно смогут без комиссии снимать со своего расчетного счета наличные денежные средства до 100 тыс. рублей в месяц.

Клиентов, принимающих оплату за услуги и товары по картам, может заинтересовать предложение банка по эквайрингу, комиссия по которому начинается от 0,8%. В июле 2020 года также действует акционное предложение «Бизнес-каникулы», в соответствии с которым на остаток на счете начисляется 4% годовых.

Счет можно открыть в семи офисах Энергомашбанка в Санкт-Петербурге. Предложение актуально для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывающих в банке первый расчетный счет и зарегистрированных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Акция не распространяется на платежных агентов и лиц, находящихся в процедуре ликвидации и/или банкротства.