Клиенты ВТБ могут оформить кредит наличными или рефинансирование по ставке от 7,5% на сумму до 1 млн рублей без предоставления документов, подтверждающих доход и занятость. Об этом сообщили в финучреждении, уточнив, что теперь для получения средств потребуется только паспорт, а все другие необходимые сведения банк получит из Пенсионного фонда России.

При наличии подтвержденной учетной записи клиента на портале «Госуслуги» банк самостоятельно запросит необходимые сведения из ПФР. Заемщику необходимо будет только подтвердить свое согласие на получение банком данных, отправив сообщение с кодом подтверждения в ответ на СМС от портала.

Если у клиента нет подтвержденной записи, то он может зарегистрироваться или подтвердить ее в системе «ВТБ-Онлайн», в офисе ВТБ или на портале «Госуслуги».

Получить в банке кредит наличными на любые цели или рефинансировать до шести кредитов других банков можно по ставке от 7,5% годовых на срок до семи лет, указывают в кредитной организации. Программа «Рефинансирование» позволит пропустить до трех первых платежей при переводе кредитов в ВТБ, а также получить дополнительные денежные средства на любые цели.



Оформить заявку на кредит без подтверждения дохода и занятости клиенты могут в любом офисе ВТБ.