Банк России оценил интенсивность недобросовестных действий на рынке ОСАГО в регионах на 1 апреля 2020 года. Так, в «красной» (высокорисковой) зоне оказались восемь субъектов РФ, где суммарная доля сборов страховых премий сократилась с 7% до 3% российского рынка ОСАГО, говорится в «Мониторинге региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО».

«По данным за истекший скользящий год, по состоянию на 1 апреля 2020 года к «красной» (высокорисковой) зоне отнесены восемь субъектов РФ, среди которых субъекты Северо-Кавказского федерального округа (за исключением Ставропольского края), Республика Адыгея и Приморский край. Суммарная доля сборов страховых премий в субъектах РФ, отнесенных к «красной» зоне, сократилась с 7% до 3% российского рынка ОСАГО, вклад этих субъектов РФ в страховые выплаты также уменьшился с 10,8% до 5,9%», — говорится в обзоре.

Как отмечает регулятор, улучшилась ситуация в Краснодарском крае, который переместился из «красной» зоны в «желтую». В Республике Марий Эл после проведенного в декабре 2019 года межведомственного совещания по проблемам ОСАГО в Йошкар-Оле с участием Банка России ситуация стабилизируется на фоне реализации комплекса утвержденных мер.

За последние три месяца средняя выплата по ОСАГО выросла на 0,5% и достигла 64,3 тыс. рублей. За скользящий год по России в целом этот показатель вырос на 7,5%.

Вместе с тем в некоторых субъектах РФ отмечается существенный рост средней страховой выплаты. Так, в Магаданской и Челябинской областях и Республике Бурятия рост данного показателя только за три месяца 2020 года составил 8—12%.

Весьма существенные темпы роста средней выплаты (36—89% за один год) зафиксированы в таких субъектах РФ, как республики Саха, Ингушетия, Коми, Бурятия и Хакасия, Магаданская, Курганская, Астраханская, Томская, Вологодская и Псковская области, а также Камчатский край.

Незначительный рост средней выплаты по ОСАГО и даже уменьшение ее значений отмечается в республиках Алтай, Башкортостан, Тыва, Татарстан, Дагестан и Кабардино-Балкария, в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, Москве и Московской области, в Ростовской, Самарской, Орловской, Ивановской, Ульяновской, Смоленской, Иркутской и Владимирской областях, Чукотском автономном округе.

Частота страховых случаев по РФ в целом стабильна и устойчиво снижается. Вместе с тем отмечается существенный рост этого показателя в Республике Крым, где за год частота увеличилась на 66%, в Севастополе — на 40%. На 15—45% выросла частота страховых случаев в республиках Ингушетия, Алтай, Северная Осетия — Алания, в Чечне и Карачаево-Черкесии, а также в Санкт-Петербурге. «Данный фактор требует повышения эффективности взаимодействия служб безопасности и расследований страховщиков с правоохранительными органами с целью выявления и пресечения фактов возможной фальсификации обстоятельств дорожно-транспортных происшествий», — указывает ЦБ.

Показатель скользящего коэффициента выплат по РФ вырос на 3,3%, а за три месяца 2020 года – всего на 0,2%. Вместе с тем в 22 субъектах РФ за год рост скользящего коэффициента выплат составил более 20%, а в трех субъектах РФ (Севастополь, Республика Ингушетия и Республика Крым) превысил 75%. К числу субъектов РФ с высоким потенциальным риском отнесены Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Псковская и Калининградская области, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Калмыкия, Чеченская Республика, Астраханская и Брянская области, Пермский и Забайкальский края, Рязанская и Архангельская области, Ставропольский край, Челябинская и Оренбургская области, Республика Северная Осетия – Алания, Магаданская область и Еврейская автономная область.

Напомним, региональный мониторинг основан на анализе ряда показателей деятельности страховых организаций и соответствующем риск-профилировании субъектов РФ по степени проявления и динамике изменения неблагоприятных факторов, связанных со злоупотреблением правом, правонарушениями и преступлениями в сфере ОСАГО, в первую очередь с мошенническими действиями. При оценке рисков недобросовестных действий и мониторинге их динамики используются данные официальной отчетности, представляемой страховыми организациями в Банк России.

Проведенный анализ показывает, что реализация рисков мошенничества приводит к определенному изменению ряда статистически достоверных региональных финансовых и нефинансовых показателей, таких как частота страховых случаев, средняя выплата и скользящий коэффициент выплат.

По каждому из анализируемых показателей, в зависимости от величины отклонения регионального значения от общероссийского в сторону превышения, определяется штрафной балл для каждого субъекта РФ. Исходя из итоговой суммы баллов, субъекты РФ делятся на три группы: «красную», «желтую» и «зеленую» зоны.