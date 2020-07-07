Промсвязьбанк снизил ставки по депозитам в рублях.

«Мой доход» (на 122, 181, 397, 547, 731 день) открывается под 3,5—4,5% годовых (ранее — под 4,15—5%). Минимальная сумма при размещении через банкомат — 10 тыс. рублей, в отделении банка или через интернет-банк — 100 тыс. рублей.

«Моя выгода» (от 10 тыс. рублей на 32, 91, 122, 181, 367, 397, 547, 731 день) оформляется под 3—3,7% (прежде — под 3,15—4,15%), а «Онлайн» (от 100 тыс. рублей на 122, 181, 397, 547, 731 день) — под 3,55—5% годовых (до этого — под 4,25—5,25%).

Проценты выплачиваются в конце срока.

«Моя копилка» (от 10 тыс. рублей на 181, 367, 547, 731 день) можно разместить под 3,2—3,65% (вместо 3,9—4,1%), а «Мои возможности» (от 50 тыс. рублей на 181, 367, 547, 731 день) — под 3—3,5% годовых (до этого — под 3,4—3,8%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Все вклады можно пополнять.