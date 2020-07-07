Почта Банк запустил рублевый промовклад «Удачный сезон» со ставкой 4,5% годовых. Депозит можно открыть до 31 августа как онлайн, так и в отделениях банка, уточняется в его релизе.

Новый вклад открывается на 181 день в сумме от 100 тыс. рублей. Процентная ставка устанавливается на весь период размещения. Проценты начисляются в конце срока. Пополнение счета (за исключением первых десяти дней) и снятие средств не предусмотрены. По истечении срока размещения промовклад пролонгируется на первоначальный срок размещения на условиях вклада «Капитальный».



«Одновременно банк снизил ставки по вкладам базовой линейки. На текущий момент максимальная ставка составляет 4,25% (на сроке 367 дней, с учетом надбавок для пенсионеров, активных клиентов и при открытии в ДБО)», — рассказали в кредитной организации.

