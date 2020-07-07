«Коронавирусный» кризис оказался для российской экономики не таким уж страшным благодаря довольно продвинутым технологиям преодоления упадка, говорится в статье японского экономиста Юсукэ Оцубо для издания JB Press.

По его словам, российская экономика, закаленная борьбой с западными санкциями, в условиях пандемии проявила неожиданную способность к сопротивлению. Экономические издержки, вызванные введением карантина, а также резкое падение мировых цен на нефть не нанесли ей удар такой мощи, который можно было ожидать, пишет Оцубо.

«Нет никакого сомнения в том, что падение мировых цен на нефть явилось тем фактором, который существенно затормозил экономическое развитие России. <…> Однако если мы посмотрим на макроэкономические показатели России, продемонстрированные в период кризиса, связанного с коронавирусом, с кризисными ситуациями других лет, то увидим, что «корона-шок» оказался для российской экономики не таким уж и страшным», — отметил экономист.

Россия, по его мнению, обладает довольно продвинутыми технологиями преодоления кризисов, сформировавшимися в предыдущие годы, а нынешний кризис — этому подтверждение.

Кроме того, западноевропейские и американские инвесторы тоже отмечают высокую устойчивость российской экономики к последствиям «корона-кризиса», пишет автор. При этом эксперты полагают, что в арсенале у российского руководства остается еще немало эффективных мер по ускорению экономического развития, добавил Оцубо.

Юсукэ Оцубо считается авторитетным специалистом по финансовым рынкам стран с развивающейся экономикой. С 2007 года он занимает должность директора по иностранным инвестициям крупного инвестиционно-финансового холдинга United Managers Japan Inc.