Альфа-Банк уменьшил ставки по вкладу «Победа+».

Минимальная сумма первоначального взноса — 10 тыс. рублей, 500 долларов. Сроки размещения денежных средств в рублях составляют от трех месяцев до трех лет, в долларах — от шести месяцев до трех лет.

Процентные ставки в рублях равны 3,3—4,1%, в долларах — 0,01—0,2% годовых (прежде — 3,8—4,2% и 0,05—0,2% соответственно).



Пополнение счета и расходные операции не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет. Продукт предполагает увеличение ставки при подключении пакета услуг «Эконом», «Оптимум», «Комфорт», «Максимум+», «Премиум» или «А-Клуб».