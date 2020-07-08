Московский Индустриальный Банк понизил ставки по некоторым вкладам в рублях.

Так, доходность «Классического» (от 30 тыс. рублей на 365 дней) составит 4,1—4,5% годовых (вместо 4,4—5%). Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Накопительный» открывается под 4,1—4,2% (ранее — под 4,35—4,5%), а «Универсальный кошелек» — под 3,9—4% годовых (прежде — под 4,15—4,25%). Минимальная сумма депозитов — 10 тыс. рублей. Срок — от 91 до 730 дней.

«Финансовая независимость» (от 300 тыс. рублей, от 365 до 730 дней) оформляется под 4—4,2% годовых (до этого — под 4,25—4,5%).

По этим трем вкладам возможны дополнительные взносы. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.