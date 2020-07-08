Банк «Оранжевый» понизил ставки по вкладам в рублях. Самая высокая ставка сохраняется по депозиту «Максимум», для оформления которого необходимо заключение договора по программе инвестиционного страхования жизни.

Вклад «Можно все» (на один и два года, минимальная сумма — 100 тыс. рублей) теперь открывается в рублях под 4,7—5% годовых. Прежние ставки — 5,05—5,35%. «Привилегия» (от 3 млн рублей на полтора года) размещается под 5,3% годовых (вместо 5,8%).

Оба депозита пополняемые, с возможностью совершения расходных операций.

Ставка по «Премиальному проценту» (от 50 тыс. рублей на два года) составляет 5,07% годовых (за первые 180 дней — 5,15%, за период со 181-го по 370-й день — 5,1%, с 371-го по 540-й — 5,05%, с 541-го по 730-й день — 5% годовых). Прежняя ставка — 5,42%. При досрочном расторжении договора проценты, начисленные за каждый полный период, сохраняются.

Проценты по трем вышеперечисленным вкладам выплачиваются ежемесячно.



Депозит «Максимум» (сроки — полгода и год, минимальная сумма — 150 тыс. рублей) доступен под 6% годовых (ранее — под 6,5%). Проценты выплачиваются в конце срока.