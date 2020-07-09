Банк «Русский Стандарт» понизил ставки по вкладам в рублях.

«Максимальный доход Плюс» (на 91, 181, 360 дней) открывается под 4,35—4,85% (ранее — под 4,5—5%), «Летний доход» (на 210 дней) — под 4,8 (вместо 5%)%, «Универсальный» (на 181, 360 дней) — под 3,7—3,85% (прежде — под 4—4,15%) , а «Пополняемый доход» (на 360 дней) — под 4,65% годовых (вместо 4,8%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Ежемесячный доход» (на 181 и 360 дней) оформляется под 4,1—4,35% годовых (до этого — под 4,25—4,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Минимальная сумма всех депозитов при оформлении в отделении составляет 30 тыс. рублей, онлайн — 10 тыс. рублей.

Доходность вклада «Пенсионный доход» (от 10 тыс. рублей на 181 и 360 дней) составит 4,65—4,95% годовых (ранее — 4,8—5,1%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Пополнять можно депозиты «Пенсионный доход», «Летний доход», «Универсальный» и «Пополняемый доход».