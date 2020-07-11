Власти РФ должны действовать решительнее в борьбе с текущим кризисом, оказывая более существенную поддержку экономике и населению, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в субботу с лекцией перед выпускниками Российской экономической школы (РЭШ).

«Мы немножко медленно реагируем на вызовы этого кризиса, который совсем не похож (на кризисы предыдущих лет. — Прим. ред.), и наши старые рецепты не всегда срабатывают. Вот почему нам сегодня надо бы действовать более решительно», — заявил Кудрин.

Он напомнил, что в кризис 2008— 2009 годов российское правительство действовало быстрее, чем другие страны, поэтому РФ удалось успешно с ним справиться.

Глава Счетной палаты отметил, в частности, что низкий уровень долговой нагрузки России является хорошим резервом для борьбы с кризисом, который властям надо было серьезнее разыграть во время пандемии.

«Мне кажется, этот резерв слабо используется: мы могли бы спокойно занять на 2—3 триллиона рублей больше и поддержать как население, так и экономику», — сказал Кудрин. «Я поддерживаю позицию экономистов, когда они говорили, что нужно больше поддерживать российскую экономику в этот кризис», — добавил он.