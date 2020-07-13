Банк «ФК Открытие» второй раз за 2020 год докапитализирует дочерний Росгосстрах Банк, пишет «Коммерсант» . Капитал нужен убыточному банку для агрессивного наращивания активов и доли на рынке автокредитования, чтобы войти в топ-5. В этот раз объем докапитализации составит 5,6 млрд рублей, акционерный капитал может вырасти почти вдвое, а основной капитал — на 38,5%. В марте выпуск ценных бумаг в пользу основного акционера позволил Росгосстрах Банку привлечь в капитал 6,6 млрд рублей.

Такие вливания необходимы для превращения из кэптивного банка ГК «Росгосстрах» в одного из лидеров на рынке автокредитования. К 2022 году банк планирует увеличить свою долю на этом рынке до 10%. По оценке экспертов, запланированная докапитализация позволит банку расширить бизнес как минимум в несколько раз.

По словам председателя правления Росгосстрах Банка Алексея Токарева, ближайшая цель — войти в топ-5 по выдаче автокредитов. По его оценке, с начала года кредитный портфель банка вырос в 2,2 раза. В рознице планируется активный рост за счет расширения продуктовой линейки, в том числе в карточном направлении, развития продаж партнерской сети, развития модели продаж без посещения офиса. В корпоративном секторе планируется кратный рост с помощью расширения продуктовой линейки по специальным программам финансирования и круга партнеров по федеральным проектам, сообщил Токарев.

Росгосстрах Банк увеличил уставный капитал до 6 млрд рублей Допвыпуск акций РГС Банка был размещен по закрытой подписке в пользу банка «Открытие».

В «ФК Открытие» отметили, что у Росгосстрах Банка «агрессивная стратегия по приросту активов, которая требует соответствующего регуляторного капитала». Топ-менеджер одного из банков — лидеров автокредитования оценил задачу Росгосстрах Банка по достижению 10% рынка как «более чем сложную», так как сейчас банк не предлагает каких-то новых продуктов и не приносит новации на рынок, а «просто агрессивно «покупает» свою долю на рынке», при этом переплачивая за вознаграждение автодилерам.

По мнению экспертов, агрессивный рост чреват увеличением просрочки. Нельзя исключать, что банк рассматривает варианты неорганического роста бизнеса за счет покупок качественных портфелей небольших банков, считают они.