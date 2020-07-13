Президент НАУФОР Алексей Тимофеев предложил создать новый тип индивидуального инвестиционного счета (ИСС) — для формирования долгосрочных пенсионных накоплений.

Частные лица в РФ с 2015 года могут (минимум на три года) открыть ИИС у брокера (брокерский счет) или УК (счет доверительного управления) для инвестирования в инструменты фондового рынка, включая акции, облигации, биржевые (ETF) и паевые фонды. Сумма, зачисляемая по договору ИИС в течение календарного года, ограничена 1 млн рублей.

Такие счета можно разделить на два типа — в настоящее время помимо получаемого в результате инвестиций дохода инвестору предоставляется право на один из двух видов вычетов по НДФЛ: 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тыс. рублей (возврат до 52 тыс. рублей в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода (при закрытии счета).

В акции российских эмитентов инвестировано менее 6% пенсионных накоплений, 62% пенсионных накоплений приходятся на облигации, отметил Тимофеев.

«Понятно, что такой подход обеспечивает сохранность пенсионных средств, но он не оставляет возможности для убедительного замещения зарплаты. В мире НПФ инвестируют 20—30% в акции. Я предлагаю к обсуждению совершенствование требований к инвестиционному процессу НПФ — должны покупать больше акций, также предлагаю создание ИИС третьего типа как дополнения существующих пенсионных схем, но на базе управляющих компаний», — сказал Тимофеев, выступая в понедельник в Совете Федерации.

ИИС третьего типа, предполагающие вложение средств до достижения пенсионного возраста, могли бы создать конкуренцию НПФ как с точки зрения доходности, так и с точки зрения издержек, а также прозрачности для клиентов, а также заставить НПФ действовать более активно, считает он.

ИИС третьего типа предполагает, что владелец ИИС пополняет его добровольными взносами либо за него это делает работодатель. Кроме того, предусматривается введение инвестиционного вычета, чтобы в дополнение к ИИС первого или второго типа граждане могли бы выбирать, открыть ли им счет в НПФ или ИИС третьего типа у управляющей компании, сообщил Тимофеев.