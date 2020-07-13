Годовые темпы трендовой инфляции в июне ускорились до 4,02% с 3,98% в мае, говорится в сообщении Банка России.

«Оценка трендовой инфляции в июне 2020 года незначительно повысилась — до 4,02% с 3,98% в мае. Оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, понизилась по сравнению с маем на 0,09 процентного пункта, до 3,37%», — отмечает регулятор.



В целом оценки трендовой инфляции и сезонно сглаженного роста цен указывают на преобладание дезинфляционных тенденций, в значительной мере связанных с действием разовых факторов, сказали в ЦБ.

