Экспорт золота из России во II квартале 2020 года превысил в денежном выражении экспорт трубопроводного газа, следует из данных Федеральной таможенной службы и Центрального банка. Об этом пишет РБК. Только за апрель и май российские компании экспортировали 65,4 тонны золота на 3,55 млрд долларов, следует из статистики ФТС. За эти два месяца «Газпром» продал за рубеж топлива на 2,4 млрд долларов. По предварительной оценке ЦБ, в целом за II квартал экспорт трубопроводного газа принес России 3,5 млрд долларов выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца. Это минимальное значение за квартал с 2002 года, следует из данных ЦБ.

За год продажи золота выросли более чем в 14 раз, а по сравнению с январем — мартом — в 2,5 раза. По мнению экспертов, такой резкий рост произошел в том числе на фоне решения ЦБ отказаться от покупок золота и начала активного сезона добычи металла.

Доходы «Газпрома» от экспорта газа во II квартале 2020 года, по оценке ЦБ, упали вдвое по сравнению с I кварталом и в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года до 3,5 млрд долларов. В апреле — мае «Газпром» поставил за рубеж 24 млрд кубометров газа, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А экспортная цена российского газа в мае упала ниже уровня рентабельности, до 94,4 доллара за 1 тыс. кубометров. Это произошло из-за снижения спроса, вызванного пандемией, заполнения газовых хранилищ и потепления.

По мнению экспертов, средняя экспортная цена газа в 2020 году может стать рекордно низкой за последние 15 лет и составить около 120 долларов за 1 тыс. кубических метров. Также рост продажи золота за рубеж полностью не компенсирует падение нефтегазовых доходов, на которые приходится более половины экспорта. Экспорт золота может перекрыть меньше 10% потерянных доходов от продажи нефти и газа в 2020 году.

Отказ ЦБ от закупки золота — это своеобразная мера поддержки экспортных доходов российских компаний и банков, отмечают эксперты. Цены на золото выросли и продолжают расти, 9 июля котировки поднимались до 1 820 долларов за тройскую унцию — самый высокий уровень с 2011 года. По последним данным на 10 июля, фьючерсы на золото торговались на уровне 1,8 тыс. долларов за унцию. К тому же в текущей ситуации, когда нефтегазовые доходы падают, экспорт золота дает ощутимую прибавку экспортным валютным доходам, указали эксперты.