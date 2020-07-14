ВТБ расширяет возможности для инвестирования через мобильный и интернет-банк. Теперь в «ВТБ Онлайн» можно покупать биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ), сообщает пресс-служба кредитной организации.



Клиенты ВТБ смогут приобрести БПИФ в рублях, долларах или евро в «ВТБ Онлайн». Для этого пользователю достаточно войти в раздел «Инвестиции», выбрать фонд и совершить покупку.

«Биржевые инвестиционные фонды представляют собой готовые портфели ценных бумаг, преимуществом которых является возможность вкладывать деньги сразу во множество ценных бумаг, что позволяет максимально снизить риск инвестиций. Кроме того, начать инвестировать можно с одного пая, что обеспечивает низкую стоимость стартовых вложений», — говорится в релизе.

В апреле банк реализовал в «ВТБ Онлайн» покупку облигаций ВТБ и ОФЗ-н.

Клиенты, которым интересен более широкий спектр ценных бумаг, могут также установить бесплатное приложение «ВТБ Мои инвестиции» с доступом более чем к 5 тыс. инструментов, добавили в банке.

