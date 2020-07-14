Дорогомиловский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего совладельца страховой компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова в рамках уголовного дела о мошенничестве и легализации более 6 млрд рублей, а также присвоении и растрате имущества на 2,4 млрд рублей.

«Признать Хачатурова виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»), частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и частью 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств») и по совокупности преступлений назначить ему восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласила приговор судья Ольга Быковская.

Второй фигурантке дела — экс-акционеру Росгосстрахбанка Надежде Клепальской — назначено наказание в виде шести лет колонии общего режима. Она признана виновной в пособничестве в растрате, совершенной в особо крупном размере (часть 5 статьи 33, часть 4 статьи 160 УК РФ), мошенничестве и легализации денежных средств в особо крупном размере.

Гособвинение в ходе прений сторон просило суд назначить Хачатурову девять лет колонии, Клепальской — восемь лет лишения свободы. Адвокаты просили оправдать своих подзащитных.