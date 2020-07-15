Министерство труда и социальной защиты РФ установило размер прожиточного минимума за I квартал 2020 года на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом. Об этом говорится в приказе на официальном портале правовой информации.

Так, прожиточный минимум в целом по РФ на душу населения составил 10 тыс. 843 рубля, для трудоспособного населения — 11 тыс. 731 рубль, для пенсионеров — 8 тыс. 944 рубля, для детей — 10 тыс. 721 рубль.