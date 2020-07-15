Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию среды положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,12% и составил 2 747,91 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,2% — до отметки 1 219,26 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 0,46%, Сбербанка — на 0,77%, МТС — на 0,93%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,97%. Бумаги «Газпрома» просели в цене на 6,08%.

«Российский рынок сегодня не показывает сильной динамики. Инвесторы ждут решения ОПЕК+, которое может привести к волатильности в нефти и котировках акций. В течение дня баррель торгуется в диапазоне 42,7—43,6 доллара. До конца дня и на последующую сессию мы ожидаем роста волатильности около 50 центов вверх или вниз — в зависимости от повестки. На таком фоне РТС держится в коридоре 1 210—1 230, индекс Мосбиржи — 2 720—2 760. Мы полагаем, что новый тренд сформируется до конца этой недели. Индексы больше не смогут противиться внешней повестке. Базовый сценарий развития событий на четверг — рост в пределах 60 пунктов по РТС и до 50 пунктов по индексу Мосбиржи», — комментирует аналитик компании «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.