Российские фондовые индексы в четверг начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:01 мск потерял 0,05% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 746,44 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,1% и равнялся 1 218,02 пункта.

Первую половину дня акции будут в «красной зоне», полагает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Российский рынок акций вчера выглядел неплохо: практически все ликвидные бумаги на позитивном внешнем фоне подросли. Отличился даже «Газпром», снизившийся всего на 5,9% на дивидендном гэпе, притом что дивидендная доходность составила 7,8%. Перспективы роста у «Газпрома» появятся только при существенном улучшении внешнего фона, а его мы пока не видим. После вчерашнего роста американских индексов на 0,9% фьючерсы на них с утра снижаются на 0,5%. Так что откроемся мы сегодня примерно таким же снижением», — прогнозировал эксперт перед началом торгов.