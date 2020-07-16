В России у мужчин свободного времени (исключающее сон, работу и обязательные домашние дела) больше, чем у женщин, говорится в исследовании FinExpetiza. Так, женщины в среднем располагают тремя часами свободного времени по будним дням и пятью часами по выходным, у мужчин — три часа 40 минут каждый будний день и по шесть с лишним часов каждый выходной. В среднем мужчины отдыхают на 19% больше, чем женщины. Это обусловлено тем, что женщины значительно больше времени тратят на бытовые обязанности и заботу о членах семьи. Хотя мужчины больше работают, их дополнительное трудовое время уступает часам, которые женщины посвящают домашним делам.

Большую часть свободного времени в будние дни россияне отводят на Интернет и просмотр СМИ, мужчины тратят на это на 25% больше времени, чем женщины. На отдых, релаксацию и размышления у представителей обоих полов уходит чуть больше получаса по будням и порядка 40 минут на выходных. На общение и взаимодействие с людьми россияне тратят почти по полчаса в будни, а по выходным дням — около часа.

Спорту в будние дни женщины уделяют в среднем четыре минуты в день, мужчины — шесть минут. На выходных женщины тратят на спортивные занятия по пять минут в день, средний мужчина — в два раза больше — десять минут. На посещение культурных и спортивных мероприятий в выходные дни отводится 18 минут в день у женщин и 20 минут у мужчин. Также мужчины уделяют больше времени хобби и другим видам досуга. По будням мужчины посвящают увлечениям и культурному досугу в два раза больше времени, чем женщины, в выходные дни — в три раза больше.

Взаимодействие с работодателем во время отдыха оплатят как сверхурочную работу Речь идет о регулировании дистанционной и удаленной работы.

За последние пять лет представители обоих полов сократили время на спорт, особенно женщины: в будни они стали тренироваться на 77% меньше, в выходные — на 83% меньше. Мужчины в будни сократили тренировки на 58%, в выходные — на 72%. В качестве альтернативы спорту россияне стали на 11% больше времени отдавать хобби и играм. Также в несколько раз выросла популярность культурно-развлекательных и спортивных мероприятий у населения: в четыре раза в будни и в два раза в выходные. В среднем за неделю подобные активности стали популярнее в 2,5 раза.

СМИ и Интернету (исключая соцсети и мессенджеры) за последние пять лет россияне стали уделять на 8% меньше времени. На отдых и релаксацию они находят дополнительное время, особенно мужчины (+10%, или дополнительные три минуты в день). Женщины увеличили время релаксации лишь на 5% (это дополнительные две минуты в день). В будние дни представители обоих полов стали больше общаться (в том числе виртуально): женщины — на 5%, мужчины — на 9%. В выходные дни женщины сократили время на социальное взаимодействие на 2%, а мужчины увеличили — на 1%. В среднем за неделю время на общение увеличилось у обоих полов: у женщин — на 2% (больше на минуту в день), у мужчин — на 5% (больше на две минуты в день).